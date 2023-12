Saarbrücker Hochschule für Musik HfM Violinprofessor Hofmann wird neuer Rektor der HfM

Hofmann, 1967 in Saarbrücken geboren, hat selbst an der HfM Orchestermusik studiert und ging danach an die Londoner „Guildhall School of Music and Drama“. Schon zu Studienzeiten begann er eine intensive internationale Konzerttätigkeit als Konzertmeister, Kammermusiker und Solist und war Konzertmeister der Bayrischen Kammerphilharmonie, des Bayrischen Kammerorchesters sowie des Berliner Kammerorchesters. 2006 wurde er Mitglied im renommierten Ensemble „Les Dissonances“ in Paris, wo er noch regelmäßig als Konzertmeister, Kammermusiker und Solist wirkt. 2007 übernahm Hofmann die künstlerische Leitung des „European Union Chamberorchestra“. Schon mit 27 Jahren leitete er 1994 eine Violinklasse am Nürnberger Meistersingerkonservatorium – eine Tätigkeit, die er von 1998 bis 2010 an der HfM Nürnberg fortsetzte, ehe der heute 56-Jährige 2010 Violin-Professor an der HfM wurde.