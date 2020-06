Zentrum für lebenslanges Lernen : Gasthörer-Kurs zur Kraft von Visionen

Saarbrücken Wie sie ihre eigenen Träume verwirklichen können, lernen Gasthörer der Saar-Uni in einem Kurs des Zentrums für lebenslanges Lernen. Sozialpädagogin Gabriele Hoppe spricht am Freitag, 28. August, von 13.30 Uhr bis 19.30 Uhr und am Samstag, 29. August, von 9 Uhr bis 17 Uhr in einem Webinar über Träume und Visionen und wie man sie erfolgreich umsetzt.