Zentrum für lebenslanges Lernen : Gasthörer-Kurs über glückliche Beziehungen

Saarbrücken Wie Beziehungen gelingen und warum das sich positiv auf die Gesundheit auswirkt, lernen Gasthörer der Saar-Uni in einem zweiteiligen Kurs des Zentrums für lebenslanges Lernen.

Psychologe Jeremy Hoffmann spricht zudem darüber, wie die unbewusste Kommunikation in Paarbeziehungen abläuft. Der Kurs „Positive Beziehungen I und II“, bestehend aus zwei Podcasts und vertonten Powerpoint-Präsentationen, startet am 1. September und wird auf der Lernplattform Moodle zu finden sein. Teilnehmer können die Präsentationen selbstständig durcharbeiten und sind nicht an bestimmte Zeiten gebunden. Sie erhalten vor Kursbeginn eine E-Mail mit den Zugangsinformationen.