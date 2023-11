Unesco-Welterbestätte Fund in Grube Messel sehr wahrscheinlich Urpferdchen

Bei dem im Sommer in der Grube Messel entdeckten Fossil eines Säugetiers handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein weiteres Urpferdchen. „Die Präparation ist noch nicht komplett fertig“, sagte Grabungsleiter Torsten Wappler vom Hessischen Landesmuseum in Darmstadt der Deutschen Presse-Agentur. Es sei ein relativ kleines Tier. „Das war ein Jungtier, in jedem Fall.“ Das Fossil war im Sommer in der Unesco-Welterbestätte entdeckt und von Wappler als „spektakulärer Fund“ bezeichnet worden.