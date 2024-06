Universität des Saarlandes StuPa-Wahl an der Uni bis Freitag

Allesamt treten bei der heute beginnenden Wahl zum 70. StuPa an. 33 Abgeordnete sind am Campus Saarbrücken und Homburg zu wählen – 13 per Direkt-, 20 per Listenwahl. Das StuPa – zuletzt waren die Grünen mit zehn von 33 Sitzen führend – wählt dann den nächsten AStA. Um die Beteiligung maximal leicht zu machen, läuft alles als Online-Wahl. Zuletzt half dies nichts, trotz Online-Modus lag sie bei kläglichen zehn Prozent. Bei allen inhaltlichen Unterschieden (ob in Genderfragen, in Sachen Zivilklausel, sprich rein ziviler Forschung oder hinsichtlich eines autofreien Campus) sind sich alle Hochschulgruppen in bestimmten Fragen einig: So wollen alle die Beibehaltung der hybriden Kursformate, auch zumindest eine Lockerung der Anwesenheitspflicht und eine bessere ÖPNV-Anbindung.