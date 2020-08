Corona-Krise : Frühwarnsystem für Viren aus dem Tierreich gefordert

Münster Das Coronavirus hält die Welt seit Monaten in Atem. Es gibt viele Tote und Schwerkranke. Lassen sich solche Pandemien im Keim ersticken?

Eine frühzeitige Entdeckung könnte in Zukunft ähnliche Pandemien verhindern, sagt Stephan Ludwig, Direktor des Instituts für Molekulare Virologie an der Uni Münster, in einem Podcast seiner Uni.