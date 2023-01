Wissenschaft : Frühlings-Seidenbiene ist „Wildbiene des Jahres“ 2023

Stuttgart Seit 2013 wird die „Wildbiene des Jahres“ gekürt. Naturschützer erklären, warum man auch auf Spielplätzen die Augen aufhalten sollte und welche Gefahr von einem Stich ausgeht.

Die Frühlings-Seidenbiene ist die „Wildbiene des Jahres“ 2023. Sie kommt in flussnahen Sand- und Kiesgruben und auch im Siedlungsraum vor, wie der Naturschutzbund Nabu Baden-Württemberg am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Als eine der ersten Wildbienen im Jahr falle Colletes cunicularius - so die Fachbezeichnung - schon im März an ihren Nistplätzen durch ihr Schwärmverhalten auf.