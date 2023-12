Neues Forschungslabor am Saarbrücker MPI Avatare, made in Saarbrücken?

Saarbrücken · Professor Christian Theobalt forscht mit seinem Team am Saarbrücker Max-Planck-Institut für Informatik (MPI) an virtuellen Abbildungen realer Umgebungen. Weiterbringen soll die Forscher dabei eine neue, spaceartige „Lichtbühne“. Entstehen in dem „Real Virtual Lab“ die Avatare von morgen?

06.12.2023 , 15:01 Uhr

13 000 LED-Leuchten, 40 Kameras in Kinoqualität: Dr. Marc Habermann und Prof. Christian Theobalt (r.) in der Lightstage am Saarland Informatics Campus. Foto: Dietze Foto: Oliver Dietze

Von Christoph Schreiner

Die derzeit wohl bizarrste Variante von Avataren kommt aus der Digital Afterlife Industry und verspricht, Tote mittels KI auferstehen zu lassen. Firmen bieten Usern an, zu Lebzeiten ein digitales Abbild zu generieren, das nach ihrem Tod mit Hinterbliebenen interagiert. Je mehr 3-D-taugliche Daten verwertet werden, desto realistischer soll das Nachleben wirken. Auch sonst ist das Anwendungsfeld von Avataren, täuschend echten menschlichen Repräsentationen, beängstigend: Dass Abba 2022 zum 40-jährigen Bühnenjubiläum als Avatare ein Konzert gaben oder der Kandidat der französischen Linken, Jean-Luc Mélenchon, im Präsidentschaftswahlkampf als Hologramm in mehreren Städten gleichzeitig auftreten konnte, gibt eine Ahnung davon, wie sehr die Grenze zwischen Virtualität und Realität in wenigen Jahren immer mehr verschwimmen könnte.