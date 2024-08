Römerschiff nachgebaut Forscher sind Seerouten antiker Kapitäne auf der Spur

Die mehrwöchigen Testfahrten mit dem Segelschiff-Nachbau in der Bucht vor Cannes in Südfrankreich hätten die notwendigen Daten zur Leistungsfähigkeit des Schiffes geliefert. „Jetzt stochern wir nicht mehr im Nebel, sondern haben exakte Daten.“ Die „Bissula“ liege „erstaunlich stabil in der See und habe hohen Seegang abgewettert“, sagte Schäfer. Frühere Studien hätten immer nur prognostiziert, wie römische Schiffe gefahren sein könnten.