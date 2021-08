Brasilien : Forscher identifizieren Flugsaurier-Skelett aus Razzia

Santos Brasilianische Forscher freuen sich über ein sehr gut erhaltenes Skelett eines Flugsauriers. Es war bei einer Razzia gefunden worden.

Polizisten haben bei einer Razzia in Brasilien eines der besterhaltenen Flugsaurier-Skelette des Landes beschlagnahmt. Wie ein Forschungsteam um Victor Beccari von der Universität São Paulo im Fachblatt „PLOS ONE“ berichtet, besteht das Pterosaurier-Fossil aus fast dem gesamten, größtenteils intakten Skelett inklusive Resten von Weichgewebe entlang der Knochen.

Das Fossil der Art Tupandactylus navigans ist in sechs Kalksteinplatten gebettet. Es wurde bei einer Razzia in Santos, einem der größten Häfen Brasiliens, sichergestellt - neben vielen weiteren gut erhaltenen Versteinerungen. Forscher der Universität São Paulo setzten die Platten nun zusammen und untersuchten das Tier unter anderem per Computertomographie.