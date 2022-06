Großbritannien : Forscher finden auf Isle of Wight riesigen Raub-Dinosaurier

Forscher finden auf Isle of Wight riesigen Raub-Dinosaurier

Southampton Großer Fund: Ein Forscherteam hat Überreste eines der größten jemals in Europa entdeckten jagenden Dinosaurier entdeckt. Damit wird auch eine Annahme über die Herkunft gestützt.

Ein Forscherteam hat auf der britischen Isle of Wight Überreste eines Tieres gefunden, das als eines der größten jemals in Europa entdeckten jagenden Dinosaurier gilt.

Die Knochen, die mutmaßlich von einem sogenannten Spinosaurier stammen, kamen an der Südwestküste der Isle of Wight zum Vorschein, wie das Forscherteam in der Fachzeitschrift „PeerJ Life & Environment“ berichtet.