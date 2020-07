Weltgesundheitsorganisation : Fast alle Kinder unter fünf Jahren gegen Hepatitis geschützt

Genf Gute Nachricht: Bis 2020 sollte der Anteil der chronisch mit Hepatitis B infizierten Kinder unter fünf Jahren auf unter ein Prozent sinken. Das ist gelungen.

Damit sei ein Etappensieg gelungen, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Welt-Hepatitis-Tag am 28. Juli berichtet. Die Vereinten Nationen streben die Eliminierung der Virushepatitis bis 2030 als ein nachhaltiges Entwicklungsziel an. Bis 2020 sollte der Anteil unter ein Prozent sinken.