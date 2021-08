Corona-Pandemie : Experte warnt vor Impfstoff-resistenten Corona-Varianten

London Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis eine Corona-Variante in Umlauf ist, die sich gegen bisherige Impfstoffe resistent zeigt? Ein britischer Mikrobiologe ist davon überzeugt.

„Es ist unausweichlich, dass wir Escape-Varianten bekommen werden“, sagte der Mikrobiologe und Gesundheitsexperte Paul Hunter von der Universität East Anglia am Dienstag in einer parteiübergreifenden Expertenanhörung in London. Als Mutanten mit sogenanntem Immun-Escape werden Varianten bezeichnet, die zumindest teilweise resistent gegen die Wirkung der derzeit verwendeten Corona-Impfstoffe sind.