Corona-Varianten : Experte: Daten zu Lambda-Variante noch nicht beunruhigend

Berlin/Tokio Die Delta-Variante des Coronavirus soll um ein Vielfaches ansteckender sein. Wie es sich mit der nun entdeckten Lambda-Variante verhält, ist aber noch nicht sicher.

Er glaube, die Daten aus Japan würden derzeit überinterpretiert, teilte der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Daten zeigten, dass Lambda in Labor-Versuchen (in vitro) etwas ansteckender sei als das ursprüngliche Virus, aber nicht ansteckender als die Delta-Variante. Lambda könnte demnach auch dem Immunschutz „etwas entkommen, aber nicht so stark wie Delta“. Insofern beunruhige ihn diese Variante anhand der aktuell vorliegenden Daten noch nicht, erklärte Watzl.