Deutsch-Französische Hochschule Neue Führungsspitze an der Saarbrücker DFH

Um die Attraktivität der Hochschule weiter zu steigern, plant die neue DFH-Präsidentin „den Ausbau unseres bereits breit gefächerten Spektrums an Fachrichtungen und die Ausweitung unseres Hochschulnetzwerkes auf bislang noch nicht oder kaum vertretene Regionen“. Auch will Eckkrammer die Sichtbarkeit der DFH nach außen erhöhen. Potential sieht sie insbesondere im Bereich der Forschung, wo es der DFH etwa über die Schaffung von deutsch-französischen Professuren und Tutoraten gelungen sei, „ihre Pionierrolle in Europa weiter auszubauen“.