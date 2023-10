Tagung Europaforscher beschäftigen sich mit Grenzregionen

Eine von der Saarbrücker Professorin für Politikwissenschaft Daniela Braun organisierte Tagung von Europaforschern in der Villa Europa versucht an diesem Montag und Dienstag zu erörtern, ob und inwiefern „Europa“ in Grenz­regionen „extremer“ zu Tage tritt und gelebt wird als in den übrigen Gebieten des EU-Raumes. An der Tagung nehmen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Sozial-, Rechts-, Geistes- und Kulturwissenschaften teil.