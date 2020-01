Satellitenstarts : Europäische Raumfahrt startet neue Forschungsmissionen

Darmstadt Sie schweben im All und liefern Daten für bessere Wettervorhersagen, helfen unseren Planeten zu verstehen und suchen nach Spuren von außerirdischem Leben. Auch in diesem Jahr startet die europäische Raumfahrt wieder Satellitenmissionen, um den Weltraum zu erforschen.

Ihre Astronauten forschen auf der Internationalen Raumstation ISS, Teleskope und Satelliten liefern Daten aus dem Weltraum. Mehr als 20 Satelliten hat die Esa derzeit im All, die meisten werden von der Einsatzzentrale Esoc in Darmstadt aus gesteuert.

Nach kleinen Startschwierigkeiten hob am 18. Dezember mit einem Tag Verspätung die „CHEOPS“-Mission vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ab. „Cheops“ soll helle Sterne beobachten, von denen bekannt ist, dass sie von Planeten umkreist werden. Diese sogenannten Exoplaneten soll der Satellit dann näher analysieren. Bisher kennen Wissenschaftler rund 4000 solcher Exoplaneten. „Cheops“ wurde zusammen mit weiteren Satelliten ins All geschossen, unter anderem mit dem Nanosatellit „OPS-SAT“, ein kleines Weltraum-Labor. Er wurde ebenfalls von der Esa ins All geschickt.