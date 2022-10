EU-Zahlen : Europa erlebt schwere Vogelgrippe-Epidemie

Eine Eiderente liegt tot am Strand der Nordsee. Laut Angaben eines Mitarbeiters des Küstenschutzes ist der Seevogel vermutlich an der Vogelgrippe gestorben. Foto: Axel Heimken/dpa

Stockholm Die Vogelgrippe erreicht in diesem Jahr ein bisher noch nicht gekanntes Niveau. Die Krankheit tritt auch nicht mehr nur saisonal, sondern ganzjährig auf. Forscher sprechen bereits von einer Pandemie.

Einem am Montag veröffentlichten Bericht zufolge wurden während der Saison 2021/2022 fast 2500 Ausbrüche in Geflügelhaltungen festgestellt. 48 Millionen Tiere seien in den Haltungen gekeult worden.

Bei Wildvögeln seien mehr als 3500 Fälle festgestellt worden. Auch die geografische Ausdehnung des Ausbruchs sei einmalig und erstrecke sich von Spitzbergen bis Portugal sowie bis in die Ukraine. 37 europäische Länder seien betroffen. Bei anderweitig gehaltenen Tieren, etwa in Zoos, seien fast 190 Fälle registriert worden.

Engpässe bei Truthähnen

Nach einer enormen Zahl an Vogelgrippe-Ausbrüchen auch in Großbritannien fürchten Geflügelbauern um ihre besonders in der Weihnachtszeit begehrten Truthähne. Es habe in diesem Jahr bereits einige Fälle von Vogelgrippe bei Geflügelzüchtern gegeben, sagte James Mottershead von der National Farmers Union am Montag dem Sender Sky News. Solche Fälle in der Vorweihnachtszeit könnten zu Engpässen führen. „Wenn man einen Ausbruch auf seinem Hof hat und der Betrieb als infiziertes Gelände eingestuft wird, ist das ernst.“ Es könne bedeuten, dass man bis zu zwölf Monate lang seine Produktion aussetzen müsse.