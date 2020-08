Psychologie in der Informatik : EU fördert Projekt der Saar-Uni mit Pakistan mit einer Million

Saarbrücken Psychologen der Saar-Uni wollen vier pakistanische Universitäten bei der Erweiterung ihres IT-Lehrangebots unterstützen und dort sogenannte Cybersecurity Awareness Center aufbauen. In den Zentren sollen Cybergefahren erlebbar werden und so mehr Bewusstsein für Cybersicherheit bei Studierenden und der Bevölkerung entstehen, erklärt die Saar-Uni.

Die IT-Sicherheit und vor allem der Faktor Mensch blieben im Informatik-Studium an pakistanischen Unis zu häufig außen vor, erklärt Nida Bajwa, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Saar-Uni. Dabei nutzten Angreifer oft gezielt menschliche Schwächen aus, um an interne Infos zu gelangen und so technische Sicherheitssysteme zu umgehen. Daher wolle man gemeinsam Lehrveranstaltungen mit praktischen Anwendungen und psychologischen Inhalten entwickeln. Zudem sollen Studierende in deutschen und pakistanischen Unternehmen an Cybersicherheitslösungen arbeiten können.