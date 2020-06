Saar-Uni : Freie Plätze im Uni-Camp für Schülerinnen

Saarbrücken Vom 2. bis zum 24. Juli können Schülerinnen der achten und neunten Klasse an der Saar-Uni forschen und verschiedene Studienfächer kennenlernen.

Im einwöchigen Uni-Camp mit Übernachtung auf dem Campus können die Teilnehmerinnen laut Saar-Uni praktische Experimente machen, Labore besuchen und sie erhalten Einblicke in die Forschung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.Abends gebe es zudem ein Freizeit-Programm. Wegen der Pandemie wurde die Teilnehmerzahl in diesem Jahr auf 20 Schülerinnen beschränkt. Die Anmeldefrist läuft bis zum 19. Juni.