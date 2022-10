Anhaltende Knappheit : Wohnproblematik schwebt über Semesterstart an der Saar-Uni

Beim Streetfood-Festival herrschte am Erstsemestertag reges Treiben auf dem Unicampus. Foto: Sebastian Dingler

Saarbrücken Am Montag empfing die Universität des Saarlandes ihre Erstsemester – mit einem Street-Food-Festival und Appellen, sich am Leben auf der Campus zu beteiligen.

Wetter und Temperatur waren nahezu perfekt bei der gestrigen Semestereröffnung an der Universität des Saarlandes: Bei fast 20 Grad und leicht bewölktem Himmel fanden die neuen Studentinnen und Studenten beste Bedingungen vor für einen Start in ihr erstes Semester. Darüber freuten sich auch die Veranstalter des Streetfood-Festivals, das gestern startete und bis Donnerstag auf der Wiese gegenüber dem Audimax stattfindet. Die sogenannten „Erstis“ konnten da im Freien internationale Leckereien genießen – sofern sie nicht in der langen Schlange standen, um ihre Erstsemestertüte abzuholen. Auch die offizielle Eröffnung im Audimax war sehr gut besucht, die Neu-Studenten saßen da teilweise auf der Treppe.

Universitätspräsident Professor Manfred Schmitt begrüßte dabei auf Englisch auch die vielen ausländischen Erstis – ihr Anteil sei mit 20 Prozent weit über dem Durchschnitt der deutschen Universitäten. Er freute sich auch über die generell gestiegene Zahl der Neuanmeldungen. Irini Tselios, Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA), rief in ihrer Begrüßung die Anwesenden dazu auf, sich mehr an den universitären Wahlen zu beteiligen – die Wahlbeteiligung gehe nämlich zurück, ebenso wie das Engagement für eine der politischen Hochschulgruppen.

Zwei Themen standen am Erstsemestertag im Vordergrund: Der Mangel an Wohnraum für Studenten und die Umsetzung von Energiesparmaßnahmen. In einer Presseerklärung der Jungen Union Saar kritisierte deren Vorsitzender Frederic Becker: „Der von der Bundesregierung angekündigte Energiezuschuss lässt immer noch auf sich warten. Das Geld soll frühestens Anfang des nächsten Jahres fließen. Das ist zu spät! Die Studenten dürfen nicht weiter vertröstet werden – sie brauchen die Unterstützung jetzt!“ Ebenso fordert die Junge Union bezahlbaren Wohnraum auf dem Uni-Campus – und ist in diesem Ziel im Einklang mit allen anderen Hochschulgruppierungen.

So sagte etwa der Vorsitzende der grünen Hochschulgruppe, Maxime Jung, dass er auf neue Wohnheime auf dem Unicampus hofft. Aktuell werde ja „ein Ungetüm“ am Meerwiesertalweg gebaut, also ein Hochhaus. Doch er habe durch die Blume schon erfahren, dass die Wohnungen sehr teuer sein werden, sodass dieser Neubau keine Entlastung schaffen wird. Bei einer Pressekonferenz mit der Universitätsspitze sagte Vize-Präsidentin Tina Hellenthal-Schorr, dass die Wohnungsnot in diesem Jahr ein „Wahnsinns-Thema“ sei. Manfred Schmitt erklärte, er werde es nächste Woche im Gespräch mit dem saarländischen Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) ansprechen.

Derzeit gebe es auf dem Campus 1050 Plätze, man brauche aber noch mindestens 300 weitere. Zum anderen großen Thema, dem Energiesparen, sagte Schmitt, man wolle mit vielen kleinen Maßnahmen das Ziel von 15 Prozent weniger Verbrauch erreichen. Aber auch so müsse man mit einem nicht gedeckten Betrag in zweistelliger Millionenhöhe für 2023 rechnen. Eine Plakatkampagne, kaltes Wasser zum Händewaschen, das Schließen der Parkhäuser nachts und am Wochenende, die maximale Temperatur von 19 Grad in den Hörsälen oder das Abschalten unnötig laufender Elektrogeräte seien vorgesehen. Und: Die Winterpause werde auf zwei Wochen verlängert (wir berichteten).