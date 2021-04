Hubschrauber : Erstflug von „Ingenuity“ über dem Mars erneut verschoben

Washington Keine zwei Kilo wiegt er. Der kleine Hubschrauber „Ingenuity“ sollte eigentlich längst auf dem Mars seinen „Höhenflug“ von drei Metern absolvieren. Wegen technischer Problem wird das erstmla nichts.

In der kommenden Woche solle ein neues Startdatum festgelegt werden für den kleinen Hubschrauber „Ingenuity“, der an Bord des Rovers „Perseverance“ im Februar auf dem Mars gelandet war, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Montag (Ortszeit) mit. Zuvor war als frühestmöglicher Starttermin der 11. April genannt worden, dann war wegen technischer Probleme auf den 14. April verschoben worden. Derzeit werde an einer Lösung für Probleme mit der Computer-Software des Hubschraubers gearbeitet, teilte die Nasa mit. Der Helikopter bleibe aber grundsätzlich einsatzbereit und sei in gutem Zustand.