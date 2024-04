Gesundheit Erstes Land: Nigeria führt 5-in-1-Meningitis-Impfstoff ein

Der Fünffach-Impfstoff wirkt gegen die Serotypen A, C, W, Y und X, die in Afrika viele Erkrankungen verursachen. Bei Meningokokken-Infektionen in Deutschland tritt am häufigsten die Serogruppe B auf, gefolgt von C. Für C empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) bereits seit 2006 eine Impfung für Kinder, für Meningokokken B seit Anfang des Jahres.