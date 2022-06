Klinik in München : Erster Patient mit Affenpocken-Virus in Deutschland genesen

München/Berlin Die Affenpocken breiten sich in Deutschland weiter aus - aber langsam. Die Hauptstadt ist besonders betroffen. Nun ist hierzulande erstmals ein Patient symptomfrei aus der Behandlung entlassen worden.

Der erste Mensch, bei dem in Deutschland Affenpocken diagnostiziert worden waren, ist laut Meldung eines Krankenhauses genesen. Der 26-jährige Brasilianer wurde nach rund zwei Wochen Behandlung symptomfrei aus der Behandlung entlassen, teilte die München Klinik am Dienstag mit. Ein zweiter Patient sei bereits in der Vorwoche in häusliche Isolation entlassen worden.