Raumfahrt : Erfolgreicher Frachtflug zu Chinas Raumstation

Wenchang Die Cargo-Mission bereitet einen historischen Schritt für Chinas Raumfahrtprogramm vor: Den ersten Besatzungswechsel im All. Sechs Astronauten sollen gleichzeitig im „Himmelspalast“ wohnen.

China hat erfolgreich ein Cargo-Raumschiff an die neue Raumstation angekoppelt. Die Astronauten öffneten am Sonntag den Frachtraum von „Tianzhou 5“ (Himmlisches Schiff) und bereiteten die Verladung von Material und Versorgungsgütern vor. Das Raumschiff hatte am Vortag mit einer Rakete vom Typ „Langer Marsch 7-Y6“ vom Raumfahrtbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan abgehoben. Der Flug bereitet einen historischen Schritt für Chinas Raumfahrtprogramm vor: Den ersten Besatzungswechsel im All.