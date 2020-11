Robben und Pinguine : Eisberg auf Kollisionskurs mit Insel - Tierleben in Gefahr

Eisberg auf Kollisionskurs mit Insel - Tierleben in Gefahr

Der Eisberg A68a (unten links) treibt auf dem Sattelitenfoto der NASA in der Nähe der Südlichen Orkneyinseln. Der Eisberg ist inzwischen weiter gewandert und ist auf Kollisionskurs mit der Insel Südgeorgien im Südatlantik. Foto: ---/NASA Earth Observatory/dpa

King Edward Point/Paris Der Eisberg A68 hat sich bereits vor dreieinhalb Jahren vom Larsen-Schelfeis gelöst. Nun nimmt er Kurs auf eine Insel im Südatlantik. Und bedroht dort das Leben von Robben und Pinguinen.

Der Koloss könnte demnach für bis zu zehn Jahre vor der Insel, die mit rund 3500 Quadratkilometern Fläche etwa gleich groß ist wie er, auf Grund laufen. Das könnte die Nahrungssuche von Pinguinen und Robben behindern und das Leben auf dem Meeresboden zerstören. A68a war den Angaben zufolge zuletzt 350 Kilometer von Südgeorgien entfernt. Es bestehe noch Hoffnung, dass Meeresströmungen ihn an der Insel vorbei leiten.

Der Eisberg A68 hatte sich im Juli 2017 vom Larsen-Schelfeis an der Ostküste der Antarktischen Halbinsel gelöst. Ursprünglich war er mit einer Fläche von 5800 Quadratkilometern - mehr als doppelt so groß wie das Saarland - einer der größten bekannten Eisberge der Geschichte. Später brachen zwei Eisbrocken ab. Der Hauptteil wird nun A68a genannt. Vor vier Monaten rechnete die Esa laut einer Mitteilung noch damit, dass der Koloss weiter zerbreche, da er nun in raueren Gewässern sei.