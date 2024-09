KI-Einsatz in der Justiz Mahlen die Mühlen der Justiz mit KI schneller?

ChatGPT-3.5 war gestern, heute sind bereits Tausende generative KI-Modelle in Umlauf. Und morgen? Zum einen wird bis dahin womöglich die Verknüpfung von KI und Quantentechnologie für exponentielle Fortschritte sorgen. Zum anderen werden wir vielleicht noch viel weniger als heute unterscheiden können, was real und was virtuell ist. So dass wir, wenn wir auf Avatare treffen werden, vermutlich hoffen müssen, dass wir sie – durch ein eingeschriebenes digitales Wasserzeichen – noch als solche erkennen.