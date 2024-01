Studie Echte Romantiker: Die „Liebessprache“ von Krokodilen

Im Rahmen der Studie wurde festgestellt, dass die Weibchen eher knurren, besonders wenn sie ein Nest bewachen, während die Männchen ihre Nasen wie einen Geysir nutzen. Der Ökologe Ross Dwyer verglich das Verhalten mit „Walen, die an die Oberfläche kommen und einen Wasserstrahl in die Luft blasen“. Bei Krokodilmännchen handele es sich aber um eine Form der Balz. „Es ist fast so, als würden sie dem Partner in ihrem Gehege vor der Paarung ein Liebeslied vorsingen.“