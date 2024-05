Gesellschaft Dunning-Kruger-Effekt - Inkompetenz und Ignoranz

In der Fachliteratur hat der Dunning-Kruger-Effekt kaum Eingang gefunden - wohl auch, weil er gar zu trivial scheint. Schon der englische Dichter William Shakespeare fügte vor mehr als 400 Jahren in sein Theaterstück „As You Like It“ („Wie es euch gefällt“) den Satz ein: „The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool.“ („Der Narr meint, er sei weise, doch der weise Mann weiß, dass er ein Narr ist.“)