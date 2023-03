Universität des Saarlandes : Nichts wie hin: Drei Studieninfotage an der Saar-Universität

Bei den Studieninfotagen können Studieninteressierte herausfinden, welches Studium zu ihnen passt. Foto: Oliver Dietze/UdS

Saarbrücken Welche Fächer kann man an der Universität des Saarlandes studieren und welche Inhalte vermitteln sie? Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen und wie sind die Berufsperspektiven? Dies erfahren Oberstufen-Schülerinnen und Schüler bei den Studieninfotagen am 17., 20. und 24. März an drei Nachmittagen auf dem Campus Saarbrücken und in Homburg (Medizin). Dozenten stellen mehr als 50 Studiengänge in halbstündigen Vorträgen vor, im Anschluss können Studieninteressierte Fragen stellen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Studieninfotage beginnen am Freitag, 17. März, mit dem Bereich Mathematik und Informatik sowie Natur- und Ingenieurwissenschaften (Gebäude E1 3). Das Programm umfasst 19 Studienfächer. Zudem wird das Lehramtsstudium vorgestellt, und im „Talk mit den Studierenden“ erfahren Schülerinnen und Schüler, was es heißt, ein Studium aufzunehmen. Ein Info-Basar klärt Fragen rund ums Studium. Das Sprachenzentrum stellt sein Kurs-Angebot zum Sprachenlernen vor, übers „Studieren im Ausland“ informiert das International Office.

Am Montag, 20. März, folgen auf dem Campus in Homburg (Gebäude 35, Hörsaal 1) Vorträge zur Medizin (15 Uhr), Zahnmedizin (16 Uhr) sowie zum Fach Ernährungsmedizin und Diätetik (17 Uhr).

Der dritte Studieninfotag (24. März) kreist im Audimax-Gebäude B4 1 auf dem Saarbrücker Campus um 29 Fächer der Geistes-, Rechts-, Wirtschafts- und Sportwissenschaften, Psychologie sowie entsprechender Lehramtsstudiengänge. Am Nachmittag gibt es Vorträge „rund ums Studium“: Ein „Talk mit den Studierenden“ findet um 12 Uhr statt (Hörsaal 0.26), parallel dazu ein Vortrag zum Lehramtsstudium und Lehrer-Beruf (Hörsaal 0.07). Die Studienfinanzierung ist Thema um 12.45 Uhr (Hörsaal 0.26). Um 13.30 Uhr berichtet die Zentrale Studienberatung übers Bewerben und Einschreiben und um 14.15 Uhr geht es um Berufsorientierung in den Geisteswissenschaften.