Astronomie Die Sternbilder und Planeten der Silvesternacht

Allerdings bietet die Silvesternacht in diesem Jahr nur zum Teil gute Bedingungen zum Sternegucken. So gibt es in der Nacht zu Montag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in der Osthälfte Deutschlands anfangs noch etwas Regen, später kommt es teils zu größeren Auflockerungen. Sonst ist es demnach wechselnd bis stark bewölkt und es gibt gebietsweise Schauer - vor allem im Westen und Nordwesten.