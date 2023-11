Archäologie Vakanz beendet: Klassische Archäologie in Saarbrücker wieder besetzt

Nach ihrem Studium der Klassischen Archäologie, Alten Geschichte und Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Universität „La Sapienza“ in Rom, wurde Meinecke 2009 an der Humboldt-Uni promoviert. Neun Jahre später habilitierte sie sich an der Universität Wien mit einer Studie zu vorislamischen Bildmotiven in der visuellen Kultur der Umayyaden, einer islamischen Dynastie im 7. und 8. Jhr n.Chr. Vor ihrer Berufung an die Universität des Saarlandes war sie am Deutschen Archäologischen Institut in Rom, an der Technischen Universität Berlin, an den Universitäten Wien und Leipzig sowie als Gastprofessorin an der Masaryk-Universität in Brünn tätig.