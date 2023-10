HTW-Studierendenpreis DAAD-Preis der HTW geht an Edwidge Nzetchouang

Edwidge Youmbi Nzetchouang hat an der Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) den DAAD-Preis für hervorragende akademische Leistungen und außerfachliches Engagement erhalten. Nach einem Bachelorabschluss in Linguistik in Kamerun schrieb sie sich an der Saarbrücker Uni im Master-Studiengang „Translation Science and Technology“ ein. 2016 machte sie ihren Master. Derzeit studiert sie im 5. Semester International Business an der HTW. Die zweifache Mutter zeigt nicht nur fachlich außerordentliche Leistungen, sondern unterstützt auch schwächere Studierende, engagiert sich zudem im gemeinnützigen Verein „Smile 4 all Cameroon“ in ihrem Heimatland und spendet jedes Jahr zehn Prozent ihres Einkommens für dessen Aktivitäten.