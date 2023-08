Gesundheit Diagnose Pornosucht? Dopamin-Kicks bis zum Kontrollverlust

Seine Geschichte ist kein Einzelfall: „Rund drei Prozent der volljährigen Männer in Deutschland haben eine Pornografienutzungsstörung“, sagt Rudolf Stark, Professor für Psychotherapie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Etwa ein Prozent der Frauen sei von der sogenannten Pornosucht betroffen. „Studien zeigen, dass Frauen deutlich weniger Pornografie konsumieren. Damit ist für sie auch die Gefahr geringer, in eine Suchtspirale einzumünden.“