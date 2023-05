Deutsch-Französisches Hochschulinstitut „Viele wissen gar nicht, wie viele Türen ihnen damit offenstehen“

Das Deutsch-Französische Hochschulinstitut (DFHI) – eine bis 1978 zurückreichende Kooperation der Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft (htw) und der Université de Lorraine in Metz – bietet seit 45 Jahren an beiden Standorten international ausgerichtete Studiengänge an. Nimmt man alles zusammen, müsste das DFHI eigentlich noch mehr Interessenten finden, als es jetzt schon hat: 1) Alle zwölf Studiengänge (sieben im Bachelor, fünf im Master) sind zweisprachig; 2) ein bis zu 18-monatiger Auslandsaufenthalt (für frankophone Studierende hier, für deutschsprachige in Metz) gehört dazu; 3) eine familiäre Studienatmosphäre wird geboten; 4) die Berufsaussichten sind durch ein in beiden Ländern anerkanntes Doppeldiplom glänzend.