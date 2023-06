Neues Graduiertenkolleg der Universität des Saarlandes Saarbrücker Graduiertenkolleg geht neue Wege in der KI

An einem neuen, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit 7,5 Millionen Euro geförderten Saarbrücker Graduiertenkolleg sollen „neuroexplizite Modelle“ entwickelt werden. Ziel: bisherige KI-Ansätze zu einem Ganzen verbinden, das so sicherer, verlässlicher und verständlicher werden soll. Saarbrücken stelle damit hierzu „die erste Forschungsinstitution in Europa”, sagt Alexander Koller, Computerlinguist und Kollegsprecher.