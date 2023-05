300 Euro im Monat Das Saarland vergibt prozentual die meisten Deutschlandstipendien – und das sind die Studenten, die sie erhalten

Im Förderzeitraum 2022/23 hat die Studienstiftung Saar 276 Stipendien an den fünf hiesigen Hochschulen vergeben – mit 125 die meisten an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW), gefolgt von der UdS (93). Gut fünfmal so viele Bewerber gab es (1494). Die Hürden sind also hoch. Neben Abi- und Studiennoten werden soziales Engagement, schwierige Bildungsbiografien und familiäre Situationen berücksichtigt. Es geht also auch darum, für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen. Jedenfalls an der HTW, wo gesellschaftlicher Einsatz bei der Stipendiatenauswahl eine maßgebliche Rolle spielt, während an der UdS Noten (und Familienvita) im Vordergrund stehen.