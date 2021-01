Bohrroboter : Der „Maulwurf“ beendet sein Grabungsprojekt auf dem Mars

„Es war geplant, dass er fünf Meter in die Tiefe gräbt“, sagt eine Sprecherin des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. „Das wird er nicht mehr machen.“. Foto: NASA/JPL-Caltech/dpa/Archiv

Köln Trotz aller Versuche: „Der Mars und unser tapferer Maulwurf passten einfach nicht zusammen.“ So beschreibt ein Mitarbeiter den Grund für das endgültigem Aus des in Deutschland entwickelten Bohrroboters.

Der etwas unglücklich agierende „Mars-Maulwurf“ - ein in Deutschland entwickelter Bohrroboter auf dem roten Planeten - beendet seine Reise. Das teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit.

„Es war geplant, dass er fünf Meter in die Tiefe gräbt“, sagte eine Sprecherin. „Das wird er nicht mehr machen.“ Der „Mars-Maulwurf“ war an Bord der Nasa-Landesonde „InSight“ zum Mars geflogen und im November 2018 gelandet. Das DLR bezeichnet ihn auch als „eine Art selbstschlagender Nagel“ - mit einem Durchmesser von 2,7 Zentimetern. Zwei Jahre lang habe er versucht, sich tiefer in den Boden einzugraben. Unterhalb der Mars-Oberfläche sollte er Temperatur und Wärmefluss messen.