Krankheiten : Daten von EU-Behörde: Europas schwerste Vogelgrippe-Epidemie

Stockholm Die Vogelgrippe erreicht in diesem Jahr ein bisher noch nicht gekanntes Niveau. Die Krankheit tritt auch nicht mehr nur saisonal, sondern ganzjährig auf. Forscher sprechen bereits von einer Pandemie.

Nach Daten der EU-Gesundheitsbehörde ECDC ist der jüngste Seuchenzug der Vogelgrippe die schwerste jemals registrierte derartige Epidemie in Europa. Einem am Montag veröffentlichten Bericht zufolge wurden während der Saison 2021/2022 fast 2500 Ausbrüche in Geflügelhaltungen festgestellt. 48 Millionen Tiere seien in den Haltungen gekeult worden.