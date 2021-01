Corona-Krise : Linke und GEW fordern Unterstützung für Studierende

Saarbrücken Angesichts der Corona-Pandemie wird unter anderem gefordert, die Regelstudienzeit anzupassen, um Probleme beim Bafög-Bezug zu vermeiden.

Die Linksfraktion im saarländischen Landtag und der Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordern Unterstützung für Studierende in der Corona-Krise. Damit junge Menschen nicht noch weiter in finanzielle Schwierigkeiten geraten, müssten alle Prüfungs-, Studien- und Studienfinanzierungsfristen ebenso wie die Regel- und Maximalstudienzeiten um mindestens drei Semester verlängert und das Bafög grundlegend verbessert werden, sagt Barbara Spaniol, hochschulpolitische Sprecherin der Linken.

Auch die GEW Saarland setzt sich für eine Verlängerung der Regelstudienzeit während Corona ein. Die Regelstudienzeit solle für alle Studenten um jedes Semester, das in der Pandemie stattfindet, erhöht werden. Durch die Verlängerung wären Bafög-Empfänger von der zusätzlichen Nachweispflicht, bei der sie individuelle Hürden des Semesters beweisen müssten, befreit. Denn der Bezug von Bafög ist grundsätzlich an die Einhaltung bestimmter Fortschrittskontrollen und der Regelstudienzeit geknüpft.

Darin heißt es, dass „studien- und prüfungsrechtliche Termine und Fristen, die an die Regelstudienzeit oder an die Anzahl der Fachsemester geknüpft sind, für Studierende der beiden Hochschulen um ein Semester hinausgeschoben beziehungsweise verlängert werden.“ So ist es seitdem auch in den Corona-Ordnungen beider Hochschulen zu lesen.