Saarbrücker Hochschule der Künste HBK Was heißt „soziales Design“ für die HBK?

Nicht, wie wir leben wollen, ist für ihn die maßgebliche Frage, sondern, wie wir leben sollten. Christian Bauer, seit zwei Jahren Rektor der Saarbrücker Kunsthochschule und Professor für Designtheorie und -geschichte, koppelt die per Modalverb markierte Dringlichkeit radikalen Umdenkens mit der gesellschaftlichen Verantwortung von Designern. Beides müssen sie für ihn einlösen. In einem „Schädliches Design“ überschriebenen, 2020 erschienenen Text forderte er explizit „die Orientierung des Designers an sozialen, ethischen oder politischen Rahmenbedingungen“.