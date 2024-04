Raumfahrt China schickt drei Astronauten zur Raumstation „Tiangong“

China investiert seit Jahren kräftig in sein Weltraumprogramm. Zuletzt geriet der Mond wieder in den Fokus großer Weltraumfahrernationen wie den USA, aber auch Japan oder Indien. China will noch in diesem Frühling mit „Chang'e 6“ (Name einer Mondgöttin) erneut eine unbemannte Sonde auf den Erdtrabanten schicken.