„Tiangong“ China schickt drei Astronauten zu seiner Raumstation

China hat drei Astronauten auf den Flug zu seiner Raumstation gebracht. Mit einer Rakete vom Typ „Langer Marsch 2F“ startete das Raumschiff „Shenzhou 16“ (Magisches Schiff) am Dienstag vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi in Nordwestchina ins All.