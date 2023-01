Neue Forschungsinitiative zu geschlechtsspezifischen Erkrankungen : Homburger Initiative zur Gendermedizin

Homburg Am Freitag veranstaltet die Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes ein Netzwerksymposium zur Biologie geschlechtssensibler Erkrankungen. Anlass ist eine neue Forschungsinitiative, die biologische Mechanismen hinter Erkrankungen erforschen möchte, bei denen es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Dadurch soll auch die medizinische Versorgung weiter verbessert werden.

Unterschiede bei Männern und Frauen

Neues Kapitel der Forschung aufschlagen

Zwei hochkarätige Gastvorträge

Die Veranstaltung im Hörsaalgebäude ist der Auftakt für die Aktivitäten der Forschungsinitiative. Nach den Grußworten folgen die beiden Gastvorträge. Professorin Ute Seeland beleuchtet dabei die Ausgangslage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und spricht über die Zeitenwende in der Grundlagenforschung. Sie ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Geschlechtsspezifische Medizin, arbeitet an der Charité in Berlin und hat aktuell eine Gastprofessur in Mainz inne.