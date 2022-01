Zusätzliche Busverbindung im Test : Neue Buslinie bringt Studierende ab sofort von Neunkirchen an die Saar-Uni

Saarbrücken/Neunkirchen In der Vorlesungszeit können Studierende ab sofort mit einem Bus zwischen Neunkirchen und der Universität des Saarlandes fahren. Der Bus verkehrt während der Vorlesungszeit in beiden Richtungen jeweils dreimal täglich.

Der Bus startet am Hauptbahnhof Neunkirchen jeweils um 7.10 Uhr, 10.10 Uhr und 13.10 Uhr, erreicht den Uni Campus um 7.47 Uhr, 10.47 Uhr und 13.47 Uhr und fährt unter anderem mit Halt an der Mensa jeweils bis Uni Busterminal. In der Gegenrichtung beginnt die Fahrt jeweils um 11.10 Uhr, 14.10 Uhr und 18.10 Uhr am Uni Busterminal und verkehrt mit mehreren Halten, sodass die Busse am Hauptbahnhof Neunkirchen um 11.49 Uhr, 14.49 Uhr und 18.49 Uhr ankommen.