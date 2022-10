Umwelt : Bodensee: Nebelstunden nehmen wegen Klimawandel ab

Einen so dichten Nebel sieht man über dem Bodensee immer seltener. Foto: picture alliance / Felix Kästle/dpa

Konstanz Die Folgen des Klimawandels werden auch am Bodensee sichtbar: Die Zahl der Nebelstunden hat sich seit den 1980ern in machen Jahren sogar mehr als halbiert. Ein Experte erklärt, woran das liegt.

Auch wenn ein vernebelter Bodensee dem Klischee entspricht und schon in vielen Filmen als Kulisse diente: Die Realität sieht anders aus. Die Zahl der Nebelstunden pro Jahr nimmt laut einem Bericht des „Südkuriers“ von heute ab.

Während in den 1980er Jahren nach Messdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 400 oder gar 600 Nebelstunden im Jahr die Normalität gewesen seien, würden diese Werte seit 2000 kaum noch erreicht. Fünfmal habe es seither sogar weniger als 200 Nebelstunden im Jahr am See gegeben.