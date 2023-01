Vortrag : Von Sprengstoff bis Drogen: BKA-Experte hält Vortrag

Klassische Form der Drogenermittlung: Spezielle Drogenhunde untersuchen an Flughäfen Gepäck. Foto: dpa/Bernd Thissen

Saarbrücken Das Bundeskriminalamt (BKA) ermittelt unter anderem bei Vergiftungen oder Sprengstoffanschlägen. Das hat mehr mit Chemie zu tun, als man glaubt. Was es mit der „chemischen Forensik“ auf sich hat, erklärt an der Saarbrücker Uni am Montag ein BKA-Experte.