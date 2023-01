HTW-Fernstudium : Fernstudium an der HTW? Dann wird’s Zeit!

Fernstudium an der HTW? Dann wird’s Zeit!

Berufsbegleitend an der Saarbrücker HTW studieren? Kein Problem. Allerdings muss es jetzt schnell gehen. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Kurzentschlossene, aufgepasst! Wer ein berufsbegleitendes Studium plant, kann sich an der Saarbrücker HTW noch bis nächsten Dienstag (31.1.) bewerben.

Berufstätige, die sich im neuen Jahr per Fernstudium berufsbegleitend weiterqualifizieren möchten, können sich noch bis zum 31. Januar – also kommenden Dienstag – für die beiden Master-Fernstudiengänge Konstruktionsbionik und Sicherheitsmanagement der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) bewerben: Das Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund (zfh) hat die Anmeldefrist verlängert und nimmt Online-Bewerbungen unter www.zfh.de/anmeldung noch an.