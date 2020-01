Saar-Universität : Das Geheimnis der schnellen Zellen

Saarbrücken Immunzellen sind ständig in unserem Körper unterwegs, um Krankheitserreger abzufangen. In der Haut sind es vor allem die sogenannten dendritischen Zellen, die Ausschau nach körperfremden Substanzen halten, die es zu bekämpfen gilt.

Lautenschläger, Biophysikerin und Nachwuchsgruppenleiterin am Leibniz-Institut für Neue Materialien in Saarbrücken, hat gemeinsam mit Physikern der Uni Genf herausgefunden, was dendritische Zellen anders machen. Sie können sich etwa wie eine Amöbe ausstülpen, so dass sie jede beliebige Form annehmen können. Stelle man sich das Zellgewebe der Haut als lose Ziegelsteinmauer vor, könne die dendritische Zelle so durch die schmalen und unregelmäßigen Zwischenräume der Zellen hindurchschlüpfen, erklärt Lautenschläger.