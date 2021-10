Nobelpreis : Biologe David Julius: Experimente mit Chili und Spinnengift

San Francisco Gemeinsam mit Ardem Patapoutian erhält David Julius den diesjährigen Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Die Forschung des Amerikaners ist mehr als abwechslungsreich.

Geboren 1955 im New Yorker Stadtteil Brooklyn ging Julius nach dem Schulabschluss an das Massachusetts Institute of Technology - eigentlich mit Medizin als Ziel, aber dann gefiel ihm die Forschungsarbeit im Labor so sehr, dass er seine Doktorarbeit in Biologie schrieb, an der University of California in Berkeley. Für ein paar Jahre kehrte er anschließend noch einmal in seine Heimatstadt New York zurück, an die Columbia University, bevor er 1990 an die UCSF ging, wo der bereits vielfach ausgezeichnete Wissenschaftler, der mit seiner UCSF-Kollegin Holly Ingraham verheiratet ist, heute sein eigenes nach ihm benanntes Labor hat.